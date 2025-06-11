تُشكِّل الإضاءة في المسجد النبوي جانباً من حجم العناية التي توليها السعودية بالمسجد النبوي، وتهيئة أرجائه ومرافقه لخدمة المصلين.وتتوزّع في أرجاء المسجد 133,459 وحدة إضاءة تم تركيبها في سقفه، وجدرانه، تضم أنواعاً عديدة من تصاميم وأشكال الإضاءة، لتُكمل الطراز الهندسي والمعماري الفريد الذي يُميّز المسجد النبوي، تشمل 30 نوعاً من وحدات الإضاءة المتناسقة الشكل، وبأحجام متفاوتة تضفي طابعاً مميزاً، وتبرز جودة عمارة المسجد النبوي، وتسهم في نشر الإضاءة بشكل متناسق داخل المسجد، والساحات الخارجية، ومناراته.وأوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي أن جهود إضاءة المسجد النبوي شملت تركيب 307 نجفات بأحجام كبيرة في الحرم القديم والتوسعات السعودية، وجرى تركيبها بشكل هندسي مع العناية بتناسقها مع محيطها المعماري، وبما يضمن سلامة المصلين والقاصدين، فيما تتوزّع على أعمدة المسجد النبوي 8 آلاف وحدة إضاءة مثبّتة على الأعمدة كافة، وبشكل مذهّب، يُجسّد إتقان وتجانس تركيب هذا النوع من الإضاءة في جوانب الأعمدة، لتنشر الإضاءة في محيط المكان.كما شملت جهود إضاءة وإنارة المسجد النبوي تركيب 11 ألف وحدة إضاءة تحمل لفظ الجلالة في سقف المسجد وعلى امتداد التوسعات الحديثة التي شهدها المسجد النبوي، مع العناية بتوحيد ألوان الإضاءة، وإبراز التفاصيل المعمارية للمسجد.