كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران إحصاءاتها لشهر مايو 2025، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 1169 بلاغا إسعافيا بنجاح. وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، حالات مرضية، أزمات تنفسية، وحالات أخرى، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 1006 حالات، في حين سجلت الحوادث المرورية 163 حالة.

كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 20 دورة طبية و16 محاضرة، استفاد منها 2976 متدرباً ومستفيداً.

وأكد مدير عام الفرع محمد العسيري أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق «أسعفني»، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.

يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزاً إسعافياً تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.