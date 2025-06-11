اختتمت أمانة محافظة جدة جهودها ضمن أعمال لجنة مكافحة تهريب لحوم الأضاحي وبيع الأغنام العشوائي، التي نُفذت خلال موسم الحج لعام (1446)، وأسفرت عن ضبط تهريب عدد من الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ مجموعها (663) ذبيحة، رُصدت في 5 نقاط تفتيش بالمنافذ، في أثناء محاولات نقلها بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة الميدانية نُفذت بمشاركة أكثر من 100 مراقب ميداني من البلديات الفرعية والإدارات المختصة، وبدعم من الجهات الأمنية، وضُبطت الذبائح الفاسدة ضمن نطاق بلديات (الجنوب، العزيزية، بريمان، أم السلم، ذهبان، وطيبة)، وأتلفت وفق الإجراءات النظامية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة التي وفّرت الضواغط والحاويات والمعدات والعمالة اللازمة لعمليات الإتلاف والتخلص الآمن من المصادرات.

وشملت أعمال اللجنة تنفيذ حملات ميدانية على المسالخ والحظائر والمواقع العشوائية في نطاق (11) بلدية فرعية، أسفرت عن إزالة (184) حظيرة مخالفة، و(425) مسلخا عشوائيا، إضافة إلى منع (2204) مركبات مخالفة تمارس بيع الأغنام خارج المواقع النظامية.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحملة الرقابية الموسمية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية سلامة الغذاء، والحد من تداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الصحة العامة خلال موسم الحج.