رفع عدد من ضيوف «برنامج خادم الحرمين الشريفين» من دولة فلسطين، الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة استضافتهم لأداء مناسك الحج وأكد الحاج أحمد محمود، أن النجاحات التي تحقّقت في موسم الحج تُمثّل امتداداً لنجاحات سابقة جسدتها قيادة المملكة، وجعلت من أولوياتها خدمة الحرمين وقاصديهما وتهيئة كل السبل لتحقيق هذه الغاية النبيلة،وأعربت الحاجة فريال لطفي عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين على استضافتهم، مؤكدة أن البرنامج يحظى بتقدير جميع الفلسطينيين خاصة، والمسلمين من دول العالم قاطبة، وأن مكرمة أداء الحج خفّفت من معاناتهم، ورسمت البسمة على محياهم.من جانبها، نوّهت الحاجة سامية جمعة بجهود السعوديات المشاركات في خدمة الحجاج، ووصفت الجهود التي شاهدتها في محطات رحلتها الإيمانية بأنها خطوة متميزة، تؤكد جدارة المرأة السعودية، وأنها على قدر الثقة والفرصة التي مُنحت لها لخدمة الحجاج.كما ثمّن الحاج محمد المغربي جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرنامج بصورة مميزة، وتقديمها كل سبل الراحة للحجاج المستضافين في البرنامج ليتفرغوا للعبادة، مبيناً أن البرنامج يشكّل امتداداً لحرص القيادة في المملكة على العناية بقاصدي الحرمين الشريفين من مختلف الجنسيات والفئات ورعايتهم.