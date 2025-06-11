إلى جوار المسجد النبوي، التقت «عكاظ» بالصديقين المغربي بلال المبارك (57 عاماً)، والجزائري عبدالباسط بنجودي (50 عاماً)، اللذين جمعتهما الغربة في كندا، حيث يعملان هناك، وحالفهما الحظ بوجودهما ضمن الحجاج الكنديين، إذ تم اختيارهما ضمن 1300 حاج من كندا.وعلى الرغم من أن متوسط تكلفة الحج هناك نحو 13 ألف دولار كندي (أي ما يزيد على 35 ألف ريال سعودي)؛ إلا أنهما استطاعا توفير المبلغ في أقل من عام؛ لحرصهما على أداء الفريضة.ويحكي الصديقان بلال وعبدالباسط بوجهين تغمرهما السعادة والرضا، من جوار الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، شوقهما لزيارتها بعد حجزهما في تطبيق «نُسك»، وذلك أثناء زيارتهما الأولى للمسجد النبوي الشريف، بعد حج هذا العام، وقالا إن لحظة دخولهما المسجد الحرام لأول مرة في حياتهما في حج هذا العام كانت الأكثر مهابةً، وإن الكلمات تعجز عن وصف شعورهما، وينتظران بترقب وشوق، زيارة الروضة الشريفة.