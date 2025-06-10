أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الحج لعام 1446هـ / 2025م.

ووفقًا لنتائج النشرة، بلغ عدد المشتغلين في خدمة الحجاج لموسم حج عام 1446هـ/ 2025م من القطاعين العام والخاص بما في ذلك القطاعات الأمنية 420,070 مشتغلًا لخدمة 1,673,230 حاجًّا وحاجَّة، وبلغت نسبة الذكور فيهم 92%، وشكلت نسبة الإناث 8% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المتطوعين من الجنسين داخل المشاعر المقدسة 34,540 متطوعًا ومتطوعة، قدموا 2,134,398 مليون ساعات تطوعية في موسم حج 1446هـ/ 2025م.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المستفيدين من «مبادرة طريق مكة» لهذا العام 314,337 حاجًّا وحاجّةً، بنسبة 20.9% من إجمالي حجاج الخارج قدموا من 8 دول، وبدأ العمل في المبادرة منذ موسم الحج في عام 2017م، التي تهدف إلى تيسير الرحلات للقادمين لأداء مناسك الحج.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في 9 من ذي الحجة 1446- 5 يونيو 2025 أن إجمالي عدد الحجاج بلغ 1,673,230 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1,506,576 حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، وبلغ عدد حجاج الداخل 166,654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 877,841 حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 795,389 حاجَّةً.

وقد اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء في إصدار نشرة إحصاءات الحج على السجلات الإدارية من وزارة الداخلية، التي اشتملت على عدد الحجاج وخصائصهم التفصيلية والخدمات المقدمة داخل النطاق الزماني والمكاني للحجاج بعد جمع البيانات ثم تحليلها وتبويبها وفق إجراءات العمل الإحصائي المتبعة، الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.