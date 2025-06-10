تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر BIO الدولي للتقنية الحيوية لعام 2025، الذي يُقام في مدينة بوسطن الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك من خلال جناح وطني متكامل يضم أبرز الجهات الصحية والعلمية والاستثمارية، الذي يأتي ضمن جهود المملكة والتزامها في دعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

ويتضمن الجناح مشاركة جهات حكومية عدة من ضمنها وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمعهد الوطني السعودي للصحة، وهيئة الصحة العامة، والمجلس الصحي السعودي، إضافة إلى عدد من المؤسسات البحثية والصحية الرائدة والجهات الاستثمارية، بهدف إبراز قدرات المملكة في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار الإكلينيكي، فضلًا عن البيئة التنظيمية المُمكنة لهذا القطاع.

وتنظم المملكة على هامش المؤتمر جلسة كبرى بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، إلى جانب جلسات تفاعلية تُسلّط الضوء على فرص التعاون الدولي، وإبراز الدور المحوري للتحول الصحي في مجالات التقنية الحيوية، وسبل تمكين الشركات الناشئة السعودية في هذا القطاع، واستقطاب الشراكات العالمية في البحث والابتكار.

وتشهد المشاركة أيضًا تدشين أول مسرّعة أعمال سعودية في مجال التقنية الحيوية بالتعاون مع BioLabs USA، وسيتم دعم 8 شركات وطنية ناشئة عبر ربطها بالخبرات العالمية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، وذلك في مدينة بوسطن.

وتستقبل المملكة زوّارها في الجناح السعودي خلال فترة المعرض في المنصة رقم (3265) بمركز بوسطن للمؤتمرات والمعارض، للاطلاع على برامجها ومبادراتها في مجالات التقنية الحيوية، وجودة الحياة، والتوطين الصناعي.