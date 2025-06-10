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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، للمشاركة في منتدى أوسلو السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني في سويسرا.

كما سيعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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