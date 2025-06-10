أعلن المركز الوطني لسلامة النقل تبنّيه أحدث التقنيات الذكية في مجال تحقيقات السلامة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة تحقيقات السلامة وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في تحليل الحوادث بمختلف وسائل النقل.

وأكد المركز أن من أبرز التقنيات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، والتي تمكّن الفرق المختصة من توثيق مواقع الحوادث بدقة عالية، والتقاط تموضع وسيلة النقل، إلى جانب جمع التفاصيل البيئية المحيطة بموقع الحادث.

ووفق المركز، تتيح التقنية إمكانية إعادة بناء موقع الحادث بنماذج ثلاثية الأبعاد بدقة وموثوقية عالية، مما يسهم في تحليل الأسباب والملابسات بشكل أكثر احترافية، ويوفر معلومات دقيقة لصناع القرار والمعنيين بقطاع النقل والسلامة.

ويسعى المركز الوطني لسلامة النقل لتبني أحدث الممكنات التقنية وتعزيز منظومة السلامة الوطنية، بما يواكب المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 في مجال سلامة النقل.