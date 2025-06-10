وفّرت الهيئة العامة للطرق خدمة «المواقع المتنقلة» لضيوف الرحمن على طريق الهجرة، بهدف توفير مواقع مخصصة للحجاج في حال تعطل حافلاتهم بما يضمن أعلى درجات الراحة والسلامة لهم أثناء رحلتهم.ونُفذت هذه المبادرة على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع (الهجرة)، وتعمل على مدار (24) ساعة طيلة موسم الحج، وتتسع كل وحدة منها لنحو (40) حاجاً، ومزوّدة بأجهزة تكييف، ومناطق راحة، ودورات مياه، إضافة إلى مشروبات باردة ووجبات ضيافة.وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للطرق على توفير أقصى درجات الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، وضمان جودة تجربتهم أثناء تنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.