تحظى مكة المكرمة بالعديد من المواقع التاريخية الإسلامية التي تعد وجهة سياحية للحجاج، أبرزها جبل النورشمال شرقي مكة المكرمة، ويضم غار حراء، ويبلغ ارتفاعه 642 متراً، ومساحته 5,250 متراً مربعاً، وشبهت قمّته بسنام الجمل.كما يوجد في مشعر منى مسجد البيعة، ويقع قرب جمرة العقبة، وهو المكان الذي اجتمع فيه الأنصار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة، وبناه أبو جعفر المنصور عام 144هـ/761م.ومن أبرز المواقع بمكة المكرمة جبل ثور، وهو جبل مستدير الشكل، له 10 قمم مدببة، يقع جنوب المسجد الحرام، وكان يسمى جبل أطحل، يبلغ ارتفاعه 755 متراً، ومساحته 10 آلاف متر مربع، ويوجد به الغار الذي لجأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه.ومن الجبال التاريخية جبل أبي قبيس، وهو أول جبل وُضع على وجه الأرض، ومنه مدت الجبال، هو أحد الأخشبين، وهو جبل في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، ويبلغ ارتفاعه 375 متراً عن سطح البحر.ويعد جبل أبي قبيس امتداداً لسلسلة جبال خندمة، ويقع بين جبال السد وشعب علي، وهو أقرب الجبال للكعبة. وسمي بذلك لأن رجلاً يقال له «أبو قبيس» أول من قام بالبناء عليه. ويعرف جبل أبي قبيس بأنه أول جبل وضع على الأرض، ويسمى أيضاً بالجبل الأمين بسبب احتفاظه بأمر من الله بالحجر الأسود في بطنه.ومن الجبال التاريخية في العاصمة المقدسة جبل الكعبة، ويقع شمال غرب المسجد الحرام، في حارة الباب، ويطلق عليه اسم «جبل مقلع الكعبة»، لأنه عندما أعيد بناء الكعبة قُطعت الحجارة من الجبل، واستخدمت في بناء الكعبة.ولا يغيب جبل السيدة عن اهتمام المسلمين القادمين للحج، ويقع شمال المسجد الحرام في الحجون، ويبعد عنه مسافة كيلومتر، وتوجد في أسفله مقبرة المعلاة التي تضم قبر السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول، وسمي بهذا الاسم نسبة لها، ويصل ارتفاعه إلى 400 متر، ويتواجد الجبل الآن في حي الحجون والعتيبية وعلى طريق الجميزة والمعابدة والذهاب لطريق إمارة مكة المكرمة.ويوجد غرب المسجد الحرام جبل عمر، وسمي بذلك نسبة إلى الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يسكن به في الجاهلية، وقد كان يسمى قبل ذلك بذي أعاصير والعاقر.