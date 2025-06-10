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كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السلع والمنتجات التموينية التي تم توفيرها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بلغ أكثر من 234 مليون سلعة ومنتج خلال موسم الحج، وذلك بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتضمنت السلع الأكثر استهلاكاً العصائر والمرطبات والألبان، ومياه الشرب، والمخبوزات، والمعلبات، والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة. وباشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات، كما أشرفت على سلاسل الإمداد التمويني، إضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك.
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