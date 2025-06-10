دخل قرار إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى الصين حيز التنفيذ أمس (الإثنين)، ويستمر لمدة عام، لينتهي في 8 يونيو 2026، ضمن فترة تجريبية تهدف إلى تسهيل حركة السفر وتعزيز العلاقات. وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جمهورية الصين الشعبية ابتداء من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، بمدة إقامة لا تتجاوز 30 يوماً. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن مواطني كل من السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة والبقاء لمدة تصل إلى 30 يوماً، وأن المبادرة ستسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين الجانبين.