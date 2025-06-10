فور وصول الحجاج إلى المدينة المنورة بعد أداء نسكهم، رفعت مجموعة stc من جاهزيتها التشغيلية والتقنية؛ لضمان تجربة اتصال موثوقة وآمنة، مستندة إلى بنية تحتية رقمية قوية، وحلول ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزامها بدورها ممكّناً رقميّاً في المنطقة.



شملت هذه الجهود نشر وترقية 86 برج شبكة إلى الجيل الخامس في نطاق المسجد النبوي والمنطقة المركزية، بما أسهم في رفع كفاءة التغطية وسرعة الاتصال في المواقع الأكثر ازدحاماً. كما تم تعزيز التغطية الداخلية عبر تشغيل 80 موقعاً لحلول الشبكة الداخلية، تضمن اتصالاً مستقراً في المرافق المغلقة والممرات المحيطة بالمسجد. وتكاملت هذه البنية مع شبكة داعمة تضم 226 برجاً في المناطق المقدسة داخل المدينة؛ لضمان تغطية شاملة وانسيابية عالية في حركة البيانات.



ولتعزيز الجاهزية الميدانية، فعّلت المجموعة 16 مركزاً للصيانة والتشغيل؛ لضمان سرعة الاستجابة الفنية، إلى جانب تشغيل مركز مراقبة شبكي يعمل على مدار الساعة، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء والتنبؤ بالأحمال، ما يتيح التدخل المبكر والتلقائي عند الحاجة، ويضمن استقرار الشبكة حتى في ذروة الاستخدام.



كما حرصت stc على تحسين تجربة الحجاج والزوار من خلال تشغيل 67 نقطة بيع موزعة استراتيجيّاً في المدينة، خصوصاً حول المسجد النبوي، لتوفير خدمات الاتصالات والدعم الفني بأعلى درجات الكفاءة.



وتأتي هذه الأعمال في إطار رؤية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، لتقديم تجربة اتصالية سلسة وآمنة للحجاج والزوار في كل خطوة من رحلتهم الإيمانية، إذ تعمل stc وفق خطة تشغيلية لتُحدث فرقاً ملموساً في كل لحظة اتصال.