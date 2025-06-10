أودع برنامج حساب المواطن اليوم، أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والتسعين 9.9 ملايين مستفيد وتابع.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 244 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 71% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 86%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.