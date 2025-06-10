تحقق حلم سيدة من جمهورية مصر العربية بالقدوم لأداء فريضة الحج بدعوة رفعها ابنها جوار الكعبة المشرفة قبل ثلاثة أعوام، حينما قدم لأداء العمرة آنذاك. وقال الحاج إبراهيم سيد إبراهيم لـ«عكاظ»: قدمت إلى السعودية في عام 2022م لأداء العمرة محملاً بأمنيات والدتي بأن يكتب لها أداء فريضة الحج قبل وفاتها، وكانت أمنيتها تشكل ثقلاً على صدري نظراً لعدم مقدرتي على تكاليف الحج. وأضاف: وصلت إلى مكة المكرمة، وبجوار الكعبة المشرفة رفعت يدي إلى السماء مبتهلاً إلى الله وأنا كلي يقيناً أن يتقبل دعواتي التي ضمنتها بأن يرزقني عملاً في السعودية يساعدني على تحقيق حلم الوالدة، وغادرت المملكة والأمل بالله يحدوني، وبالفعل بعد أشهر قليلة رُزقت بتأشيرة عمل في السعودية، وأيقنت حينها بأن الأمنيات مكفولة بالدعوات لله سبحانه وتعالى. وتابع: كان همي منذ بداية العمل أن أجمع ما يكفي لأداء الحج لي ولوالدتي، وتم جمع مبلغ من المال، وتقدمت بطلب تأشيرة الحج لها، وتمت الموافقة، وهاتفتها وأبلغتها بالموافقة، فكانت فرحتها كبيرة حين تلقيها هذا الخبر السعيد.