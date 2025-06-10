قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة تضع بصمتها الأمنية المحكمة لإنجاح رمي الجمرات وإدارة حركة الحجيج بانسيابية على الجسر العملاق الذي يحتضن في منظر بديع نهراً بشرياً من ضيوف الرحمن يمتد إلى داخل مخيمات مشعر منى.وحققت تكتيكات تذويب الزحام التي تتقنها قوات الطوارئ الخاصة في تفتيت الكتل البشرية عدم تسجيل أي حالة تؤثر على تدفق الحجيج؛ منها تكتيك التمشيط لتحريك الجموع ومنعهم من الوقوف على الجمرات.ويستخدم رجال قوات الطوارئ تكتيك «السهم» و«المثلث» الذي يعتمد على تسيير حركة الحجيج بعيداً عن مواقع الكثافة البشرية وتوجيهها نحو الأقل كثافة، وتوزيع الحجاج القادمين إلى الجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات من خلال عدة طرق سلكها الحجاج القادمون إلى الجمرات.وينظم أفراد قوات الطوارئ الخاصة شعيرة الرمي وتحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد ومنع عكس الاتجاه علاوة على منع الجلوس في الممرات والطرق في المشاعر المقدسة والتأكد من نظامية جميع الداخلين لجسر الجمرات والعمل على تحقيق السلامة والأمن لضيوف الرحمن.وتدير قوة الطوارئ الخاصة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطط الأمنية المعدة والمعتمدة داخل منشأة الجمرات تراقبهم غرفة المراقبة والتحكم على الجسر التي تحولت إلى أعين تراقب التحركات بدقة وأجسادهم متأهبة للتحرك عند الحاجة، مدعومة بمركز للقيادة والسيطرة، الذي يتابع المشعر بشكل مباشر ولحظي من خلال كاميرات المراقبة، التي تقف خلفها فرق متخصصة تمتلك خبرات أمنية متراكمة لإدارة وتنظيم الحشود.