ساهمت التقنيات الحديثة التي استخدمتها القطاعات الأمنية والحكومية والمتطوعون هذا العام، إلى جانب الجهات الأمنية والصحية والخدمية والخاصة، في نجاح موسم الحج.ويشكل الشباب والفتيات العاملون في الميدان في التطوع نسبة كبيرة من نجاح الموسم ودعم الجهات في الميدان. وقالت المتطوعة رهف الصبياني إنها تعمل في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم الخدمات الطبية قبل وصول الفرق ودعمهم والتواصل مع النقاط الطبية في حال تطلبت الحالة التدخل الإسعافي.من جانبه، يؤكد الدكتور عاطف الثبيتي أن العمل في الحج متعة يشعر بها الشخص من خلال خدمته لضيوف الرحمن في كافة المواقع «نعمل في وقاية الصحة ونتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في جميع المواقع».يشار إلى أن التقنية التي تتوسع كل عام في دعم العمل الميداني إلى جانب الجهات الأمنية والخدمية والخاصة ساهمت في رصد المخالفين لنظام الحج والإطاحة بهم في الطرقات والأودية، ونجحت عن طريق طائرات الدرون في عمليات الرصد الدقيقة في كل المواقع.