تباشر الجهات الحكومية بالمدينة المنورة استقبال ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج. وكثفت أمانة منطقة المدينة الجوانب التوعوية والميدانية بأهمية الالتزام بالإرشادات والمعايير الصحية، ووضعت خطة للموسم الثاني يعمل عليها 6432 كادراً بشرياً، و825 معدة، لتنفيذها على مدار الساعة، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز ثقة ضيوف الرحمن بجودة الأطعمة والخدمات. وتضمنت الخطة تكثيف الرقابة على المنشآت، والامتثال للمعايير الصحية، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع في خدمة الحجاج، وتوفير جميع الخدمات، لسلامة وراحة ضيوف الرحمن في جميع المواقع المجاورة للمسجد النبوي والمساجد التاريخية، وتشمل الخطة التركيز على نظافة الساحات والطرق بالمنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، إضافة إلى الأحياء السكنية وتجهيز الكوادر لأعمال صيانة الطرق، والإنارة، والرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، ومكافحة آفات الصحة العامة، كما رفعت القطاعات المعنية كافة جاهزيتها لتقديم الجوانب الخدمية لضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتنفيذ برنامج يهدف إلى ضمان انسيابية تفويج الحجاج من مساكنهم إلى المطار بما يضمن انتظام مغادرة الرحلات بدقة، وفق مواعيدها المحددة إلى مختلف دول العالم، وغادرت أمس 27 رحلة دولية. يشار إلى أن مطار المدينة استقبل خلال مرحلة القدوم 719,400 حاج من مختلف دول العالم، ما يمثّل 49% من إجمالي أعداد الحجاج القادمين جواً إلى المملكة خلال موسم الحج هذا العام، وذلك عبر 1910 رحلات جوية استقبلها المطار بدءاً من 1 ذي القعدة الماضي من 196 وجهة في 53 دولة، عبر 65 ناقلاً جوياً.