شرف الزمان والمكان، وعظم المسؤولية الملقاة على رجال الأمن المشاركين في الحج، جعلتهم يخدمون ضيوف الرحمن بكل تفانٍ أداءً للواجب وابتغاءً للأجر والمثوبة.وسطّر رجال الأمن خلال خدمتهم للحجاج أروع الأمثلة خلال تأديتهم أعمالهم، الذي ظهر جلياً في كثير من المواقف والمشاهد على امتداد رحلة الحج، بدءاً من دخول ضيوف الرحمن مكة المكرمة، ثم الحرم المكي الشريف، وصولاً إلى المشاعر المقدسة.ولم يقتصر دور رجال الأمن على الحفاظ على الأمن، وتيسير حركة المرور فقط، بل ظهر جلياً في تسابقهم على مساعدة الكبير، وإرشاد التائهين، وسقاية ضيوف الرحمن ورش رذاذ المياه الباردة على ضيوف الرحمن عند اشتداد حرارة الشمس للتخفيف من وطأتها، والتخفيف عنهم قدر المستطاع.وقدم رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية وعلى مختلف تخصصاتهم، صوراً إنسانية رائعة تمثل رجل الأمن السعودي بإخلاصه في العمل لله ثم تأدية لواجبه الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة ضيوف الرحمن في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشّرفها بخدمتهما، أتوا ملبين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة، يأملون من الله عز وجل حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً.مواقف رجال الأمن خلال موسم حج هذا العام كانت حديث الساعة، رجل أمن يمسك والابتسامة تعلو محياه بيد حاج كبير في السن ويساعده على أداء نسكه، وآخر يُرشد تائهاً، وذاك يحمل طفلاً أعياه التعب، أو يسقي حاجاً ليخفف عنه حرارة الجو، وآخر يرشد تائهاً أو يدفع عربة مسن أو يساعد صغيراً. أيدٍ حانية ونفوس مبتهجة على جميع الحجاج رغم درجات الحرارة المرتفعة إلا أن ابتسامتهم لم تغب عن محياهم فكانوا من العناوين البارزة في حج هذا العام.