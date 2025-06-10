أسهم التدخل السريع في إنقاذ حياة حاجة كاميرونية بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، ونجح مستشفى منى الوادي في تقييم عاجل للمريضة بعد تشخيص إصابتها بانسداد في الشريان الأمامي النازل، وأثناء التجهيز لفتح الشريان توقّف قلبها عن العمل، ولم تنجح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي بالضغط اليدوي في إعادة النبض.واتخذ الأطباء قراراً نوعياً باستخدام تقنية المضخة القلبية الصناعية (إمبيلا)، وهي من أدق وأندر الأجهزة الداعمة لعضلة القلب، وتم إدخالها مباشرة إلى الشريان الأورطي. لتقوم المضخة بسحب الدم من القلب وضخه إلى الجسم بمعدل 3.5 لتر في الدقيقة، ما يوفّر دعماً فورياً يحافظ على تدفق الدم للدماغ والأعضاء الحيوية، ويُجنّب تأخير فتح الشريان.قاد التدخل الطبي استشاري قسطرة القلب الدكتور سعد بن دخيل الله الحساني، واستشاري قسطرة القلب الدكتور عبدالله غباشي، بمشاركة فاعلة من فريق التخدير الذي ساهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية طوال فترة التداخل، وفريق التمريض الذي أظهر جاهزية عالية في تجهيز الجهاز ودعم مراحل الإجراء كافة باحترافية عالية.وأبان التجمع الصحي استمرار تشغيل المضخة الصناعية لمدة ثلاثة أيام حتى استقر القلب واستعاد وظائفه الطبيعية، وتمت إزالة الجهاز بنجاح أمس، فيما تُواصل المريضة تعافيها دون أية مضاعفات تُذكر.