ودّعت مواكب الحجيج في الثالث عشر من ذي الحجة مشعر منى بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام، وهم يحملون أجمل الذكريات، وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.وتبقى قصة وداع مشعر منى عالقة في ذاكرة الحجاج، فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصصاً جميلة عمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، سكبوا فيها الدموع والعبرات رغبةً ورهبةً بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب.ومنظر مغادرة الحافلات والسيارات مشعر منى مهيب، إذ شهد جسر الجمرات توافد جموع الحجيج في موجات بشرية متحركة في ختام نسكهم المكللة برمي الجمرات قبل مغادرة المشعر المهيب نحو المسجد الحرام بانسيابية تنظِّمها منظومة عمل متكاملة وتشارك في تنفيذها جهات عدة، من التفويج وحفظ الأمن والاهتمام بالصحة وتقديم العلاج، والتي عملت تحت درجات حرارة مرتفعة لخدمة ضيوف الرحمن الذين أحاطت بهم الرعاية الأمنية من كل صوب؛ فالطائرات العمودية والرحلات الاستطلاعية لم تفتأ تواصل المراقبة الجوية من المشاعر إلى رحاب البيت العتيق، فيما ظلت كاميرات الرصد موزعة بين غرف القيادات والمراقبة تحت أنظار البواسل الدقيقة ترصد كل تحركاتهم من المشاعر إلى مكة المكرمة.وخلت مخيمات مشعر منى من ساكنيها وقد لفها الحزن في لحظات الوداع ولم يتبق فيها سوى بقايا ذكرياتهم، وتوجه الحجيج نحو الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، ليغادر الحجاج مكة المكرمة.