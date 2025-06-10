يتابع أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من قبل القطاعات الحكومية المشاركة في منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بمركز الشقيق، لتوديع الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

ووجه ببذل كافة الجهود لخدمة الحجاج، وتسهيل إجراءات الجوازات والجمارك، وتقديم التسهيلات اللازمة بشكل منظم وعمل تكاملي من جميع الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنفذ ومدينة الحجاج، والقيام بمهماتهم على أكمل وجه.

ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى لاستقبال الحجاج، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، التي تؤكد تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال قدومهم، وأدائهم المناسك، وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.