أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر على سفينة «مادلين»، واختطاف من عليها من شخصيات سياسية وإنسانية، معتبرةً ذلك امتداداً لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل «قوة الاحتلال».



وثمنت المنظمة الجهود والمبادرات الإنسانية وفعاليات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين، وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي والإعلامي، مؤكدة ضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.



وجددت المنظمة دعوتها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير والتجويع والحصار التي يرتكبها ضد أهالي قطاع غزة.