يواصل التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» تلبية مختلف الاحتياجات اليومية لضيوف الرحمن من خلال باقة الخدمات التي يوفرها، ومن بينها خدمة «بوابة المناسك» التي تمكّن المستخدمين من إصدار واستعراض تصاريح أداء العمرة، وتصريح الصلاة في الروضة الشريفة، إضافة إلى خدمة شهادة إتمام فريضة الحج، الصادرة من وزارة الحج والعمرة، التي تُثبت أداء فريضة الحج لموسم 1446، وتُعرض بصيغة رقمية داخل التطبيق.



وتسهم خدمة استعراض تصاريح الحج خلال موسم حج هذا العام في تسهيل تنقل الحجاج من خلال التصاريح التي تُقدّم بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج «منصة تصريح»، وتتيح الخدمة بكل سهولة استعراض جميع أنواع تصاريح الحج الصادرة من الجهات الحكومية كافة، التي تشمل بطاقة تصريح الحاج، وتصاريح دخول مكة، إضافة إلى تصريح العمل والمتطوع والمركبة، إضافة إلى استعراض بطاقة «نسك» بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة، التي تُمكّن الحاج من الوصول السريع إلى بياناته وتصاريحه.

واستحدث «توكلنا» خيارًا رقميًا يعزز من خدمة الحاج من خلال رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يظهر تلقائيًا مع تصريح الحج، ويتيح استعراض بيانات الحاج، وحالة التصريح، ومعلومات الحملة، والموقع الجغرافي المتعلق بسكن الحاج مما يُمكنه من طلب المساعدة من أي شخص من خلال مسح الرمز لعرض جميع التفاصيل، بما فيها خريطة لمكان الإقامة في مكة والمدينة، ويمثل هذا الرمز أداة رقمية ذكية تُسهم في تسهيل التحقق من بيانات الحجاج بخطوات يسيرة وسهلة.

ويقدّم التطبيق خدمات نوعية أخرى منها «أسعفني» و«نداء الاستغاثة» لطلب المساعدة في الحالات الطارئة بخطوات مبسطة، إضافة إلى خدمة الطقس التي توفّر توقعات آنية ويومية للظروف المناخية في المشاعر المقدسة خلال الأيام الخمسة القادمة، ويشمل أيضًا خدمات مثل تحديد اتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، وغيرها من الأدوات الرقمية التي تُعين الحاج على أداء المناسك بكل راحة وأمان.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر تحميل تطبيق «توكلنا» من المتاجر الإلكترونية الرسمية (App Store, Google Play, AppGallery, Galaxy Store)، بسبع لغات في جميع دول العالم ضمن حزمة رقمية متكاملة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تُولي خدمة الحجاج والمعتمرين أولوية قصوى عبر تسخير الحلول التقنية الذكية.