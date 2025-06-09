تابعوا عكاظ على
Google News Account

أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة واحداً من الوافدين و7 مواطنين؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 21 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيّاً، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

أخبار ذات صلة
 
«توكلنا» يصحب ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بحزمة من الخدمات
«توكلنا» يصحب ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بحزمة من الخدمات
عسير: القبض على 3 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي
عسير: القبض على 3 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي