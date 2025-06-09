ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بينبع في منطقة المدينة المنورة 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم بندقيتا شوزن، و77 ذخيرة حيّة، وتم تحريز المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.



وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال.



وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.