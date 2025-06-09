نقل أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بالمنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى رجال الأمن والجهات المشاركة في مهمات الحج؛ تقديراً لما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة ضيوف الرحمن، مستشعرين عظم المسؤولية في حفظ أمن المسجد النبوي، وصون سكينته لراحة قاصديه.

كما نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الذي يتابع على مدار الساعة سير الأعمال والجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة قد وقف ميدانياً على منظومة العمل في المسجد النبوي، بالتزامن مع وصول طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وطمأنينة، في ظل رعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، إذ تعد خدمتهم أولوية قصوى لدى القيادة، في إطار رعاية الحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.