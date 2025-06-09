رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446.

ونوه بما تحقق من نجاحات مميزة شملت الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية والخدماتية، مؤكداً أن ما شهده الحج من انسيابية في حركة الحشود، ومستوى عالٍ من الجاهزية الطبية، وتكامل في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن يُجسد حجم العناية والرعاية التي توليها القيادة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أن هذا النجاح المتجدد في كل موسم حج، يؤكد تفوق المملكة في إدارة الحشود وتنظيم أعظم شعيرة إسلامية بكفاءة واقتدار، ويجسد صورة مشرفة لما تبذله الجهات المعنية من جهود متكاملة تحت إشراف مباشر من القيادة، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها.