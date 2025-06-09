وقف مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل في مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446.

وأكد اللواء المربع جاهزية المديرية العامة للجوازات في جميع المنافذ الدولية، وتسخير كافة إمكاناتها البشرية والتقنية؛ لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة لضيوف الرحمن.

وتأتي تلك الجهود ضمن خطة الجوازات لتنفيذ هذه المرحلة عبر تقديم جميع الخدمات اللازمة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.