اختتمت أمانة المنطقة الشرقية فعالياتها التي نظمتها في حديقة الميادين بالدمام، وفي ساحة الكورنيش، وميدان العرضة بالخبر، وفي المركز الحضاري برأس تنورة، خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الفعاليات برامج وعروضاً وفقرات ترفيهية، إضافة إلى العرضة السعودية، وعروض السيرك، وباقة من الفقرات العائلية ذات الطابع الوطني والتي تعبر عن فرحة الأهالي بالعيد السعيد، حيث لفتت تلك العروض الأنظار، والتي تستهدف إسعاد الأسر والزوار وتوفير أجواء بهيجة تعكس فرحة العيد، كما لاقت تفاعلاً كبيراً من العائلات، مما خلق تجربة ترفيهية تناسبت مع مختلف الفئات العمرية، وأضفت طابعاً احتفالياً مميزاً لاحتفالات العيد.

وتفاعل الأهالي والزوار مع كافة الفعاليات، مبدين إعجابهم واستمتاعهم، إذ وثّق الأطفال وعائلاتهم لحظاتهم السعيدة من خلالها، وهدفت هذه الفعاليات إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال، والاستمتاع بأجواء العيد. وتأتي هذه الفعاليات في إطار إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية الرامية إلى تفعيل المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية من خلال مبادرات تُعزز التفاعل المجتمعي، وتدعم جودة الحياة، وتُسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة، بما يعكس التقدم التنموي والحضاري الذي تشهده مدن ومحافظات الشرقية.