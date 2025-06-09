«كويني باديلا» من الفلبين.. ممثلة سابقة عملت في مجال العروض والتمثيل لخمس سنوات، حتى وصلت لنقطة مفصلية في حياتها بعد أن حققت حلمها كممثلة بارعة.
تقول لـ«عكاظ»: «شعرت بفراغ كبير بداخلي. كان هناك شيء مفقود في حياتي. ولذلك قمت بالتوقف لفترة عن العمل كممثلة وذهبت لأمي في أستراليا.. كانت مسلمة حديثاً آنذاك، وعرّفتني بالإسلام. في البداية شعرت بالضيق تجاهها بسبب شكوك وتساؤلات، ولم أكن أفهم الأمر حينها. بعد دعوة أمي وبعد بحثي الروحي بدأت بالدراسة عن كل الأديان، وتركت الإسلام آخر خياراتي..».
تقول لـ«عكاظ»: «شعرت بفراغ كبير بداخلي. كان هناك شيء مفقود في حياتي. ولذلك قمت بالتوقف لفترة عن العمل كممثلة وذهبت لأمي في أستراليا.. كانت مسلمة حديثاً آنذاك، وعرّفتني بالإسلام. في البداية شعرت بالضيق تجاهها بسبب شكوك وتساؤلات، ولم أكن أفهم الأمر حينها. بعد دعوة أمي وبعد بحثي الروحي بدأت بالدراسة عن كل الأديان، وتركت الإسلام آخر خياراتي..».