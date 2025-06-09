لم يخف الحاج مبارك الرجيبي، من دولة العراق الشقيقة، سعادته بما شاهده من خدمات تفوق الوصف منذ دخوله المملكة من منفذ عرعر حتى وصوله للمشاعر المقدسة.يقول لـ«عكاظ» من جسر الجمرات: «قدمت إلى المملكة لأداء فريضة الحج عن صديقي الذي انتقل إلى رحمة الله بسبب مرض كورونا. ومنذ دخولي من منفذ عرعر مروراً بالمدن على الطريق حتى وصولنا للمشاعر المقدسة وجدنا الخدمات والتعامل الجيد من رجال الأمن والصحة والجهات الحكومية والخدمية، ولم نشعر بأننا بعيدون عن وطننا. وعند وصولنا إلى مكة المكرمة استقبلتنا البعثة بالورود والخدمات المقدمة، ولاحظنا التعامل الجميل من الجميع في الفندق والمخيمات والتنقلات في المشاعر والجمرات، وهذه ليست مجاملة بل شهادة حق لا نريد منها غير وجه الله تعالى».