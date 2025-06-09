يأتي تأكيد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على أنّ «ما شهدناه من نجاحٍ متواصل في خدمة ضيوف الرحمن يأتي نتيجةً لجهود دولتنا المباركة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها. وسوف نواصل -بحول الله وقوته- بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن»، ليبرهن ما تقدمه المملكة من خدمات جبّارة للحجاج في مختلف المجالات منذ وصولهم إلى المملكة لأداء نُسكهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين وقد أدّوا فريضة الحج.
لقد تابع العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة الناطقة بجميع اللغات النجاح؛ الذي حققه حج هذا العام من خلال ما قدمته مختلف أجهزة الدولة في مجالات الأمن والصحة والنقل، والتسهيلات التي رافقتها من أجل أن يتمكّن الحجاج من أداء شعائرهم بيُسر وسهولة عبر منظومة عمل حديثة أبهرت كل من وقفوا على أداء العاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، مروراً بما تم تنفيذه في المشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.
لقد تابع العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة الناطقة بجميع اللغات النجاح؛ الذي حققه حج هذا العام من خلال ما قدمته مختلف أجهزة الدولة في مجالات الأمن والصحة والنقل، والتسهيلات التي رافقتها من أجل أن يتمكّن الحجاج من أداء شعائرهم بيُسر وسهولة عبر منظومة عمل حديثة أبهرت كل من وقفوا على أداء العاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، مروراً بما تم تنفيذه في المشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.