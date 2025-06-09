بردائهم المميز وتدريباتهم العسكرية الفريدة، شكلت وحدة الصقور (GIP) في المشاعر المقدسة إضافة مهمة لقوات أمن الحج، وظهرت الوحدة النخبوية في الاستعراض العسكري السنوي ولفتّت الأنظار.وتعد مشاركة وحدة الصقور التابعة للقوات الخاصة لافتة في حج هذا العام، وقدمت عرضاً عسكرياً مميزاً يؤكد ما يمتلكه منسوبو الاستخبارات من مهارات وخبرات مدعمة بآليات متطورة وروبوتات لإبطال وإزالة المتفجرات.وعرفت القوة بمسمى «وحدة الصقور»؛ وهي قوة نخبوية تتلقى تدريبات عسكرية مكثفة في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المجموعات الإرهابية.