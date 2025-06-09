أكَّد مساعد قائد قوات أمن الحج للحرم وساحاته اللواء الدكتور فواز عبدالواحد المتيهي، جاهزية القوات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، وذلك في إطار خطتها الأمنية والتنظيمية الشاملة؛ التي تهدف إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة والسلامة.وأوضح اللواء المتيهي أن الخطة تتضمن جميع المهمات والمسؤوليات الموكلة لمنسوبيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتأمين انسيابية الحركة، وتنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته.وأضاف أن الخطة شملت وضع آليات للدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتخصيص مسارات لتنظيم حركة الحشود في الساحات المحيطة بالحرم، والممرات المؤدية إلى صحن الطواف، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، إلى جانب تكثيف التواجد الميداني للعناصر الأمنية وتوزيعهم بشكل إستراتيجي داخل الحرم المكي؛ لتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن، وتنظيم حركتهم أثناء أداء طواف الوداع.