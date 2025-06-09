المتعجلون يؤدون طواف الوداع أمس الأحد. (تصوير: عبدالغني بشير)
المتعجلون يؤدون طواف الوداع أمس الأحد. (تصوير: عبدالغني بشير)
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أدّى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين أمس (الأحد) طواف الوداع، إيذاناً بانتهاء نسكهم، وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف التي تجاوزت طاقتها التشغيلية (107) آلاف طائف في الساعة، وسخّرت كافة الجهات المعنية إمكاناتها؛ لتيسير تفويج المتعجلين، وضمان انسيابية الحركة والتنقل داخل المسجد الحرام، إذ دُعمت بخدمات تنقل ميدانية تشمل (400) عربة كهربائية، وأكثر من (10) آلاف عربة يدوية، إلى جانب (210) بوابات ذكية لتنظيم الدخول والخروج.

كما بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو (118) ألف ساعٍ في الساعة، في حين جُهّزت (12) عربة مخصصة للتحلل من النسك، و(4) مواقع لحفظ الأمتعة؛ لتسهيل تنقل الحجاج وخدمتهم.

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وشملت منظومة الخدمات المساندة في ساحات المسجد الحرام توفير مستشفيين، و(99) موقعاً لدورات المياه، إلى جانب أكثر من (50) نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة تسهم في توجيه الحجاج ومساعدتهم.