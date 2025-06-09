رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: «يشرفني باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي، أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام»، معربًا عن الاعتزاز بما تحقق من تميز في تنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج، التي أسهمت في أداء الحجاج لمناسكهم في جو من الخشوع واليسر، مما يُجسد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها المباشر بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، مشيدًا بما وفرته الدولة من إمكانات بشرية وتقنية ومشاريع تطويرية في المشاعر المقدسة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وبعث أمير منطقة نجران برقية تهنئة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أكد فيها أن ما تحقق من تميز في تنفيذ الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وحرص الكريم، على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلًا المولى القدير أن يمده بعونه وتوفيقه، لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.