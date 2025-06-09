رفع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ.

وأكد أن هذا النجاح وما تحقق من إدارة وحسن تنظيم وتسهيل في موسم حج هذا العام جاء بفضل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وتشديدهما على توفير أعلى الإمكانات وتسخير جميع الطاقات لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأشار إلى أن النجاحات التصاعدية التي نشهدها في مواسم الحج هي نتاج ثمرة التخطيط السليم والدقيق والنهج القويم الذي سارت عليه قيادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، حتى هذا العهد الزاهر، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بحفظه، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها.