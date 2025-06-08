رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ.

وعبّر عن تشرفه بتهنئة المقام الكريم بأصدق التهاني لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1446هـ، بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل ما يوليه من اهتمام ورعاية كبيرة وحرص دائم على توفير جميع الخدمات وتسخير مختلف الإمكانات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، سائلاً الله -عز وجل- أن يتقبل من خادم الحرمين الشريفين ويبارك مساعيه، وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته وولي عهده.

ورفع التهنئة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ.

وعبّر عن تشرفه بتهنئة سموه الكريم بأصدق التهاني لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1446هـ، بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية كبيرة وحرص دائم على توفير جميع الخدمات وتسخير مختلف الإمكانات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، سائلاً الله -عز وجل- أن يتقبل من سموه الكريم ويبارك جهوده، وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم.