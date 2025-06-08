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هنأ عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم حج هذا العام، الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

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حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

كما هنأ ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.