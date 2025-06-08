تواصل وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الشؤون العسكرية، جهودها في رعاية أسر الشهداء والمصابين، من خلال برنامج إنساني يترجم وفاء القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبناء الوطن الأوفياء، ليأتي تمكين عدد من ذوي الشهداء والمصابين من أداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ على نفقة الوزارة ضمن أبرز صور هذا الوفاء، بجانب الدعم النفسي والرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدم لهم على مدار العام.

وعبر أحد مستفيدي البرنامج لهذا العام، إبراهيم بن عبدالكريم الزهراني، الذي أصيب أثناء أداء واجبه في حماية الوطن، وهو شقيق شهيدين استُشهدا في ميدان العز والشرف، من مشعر منى عن فخره واعتزازه بما تقدمه الدولة من دعم لا محدود، مؤكداً أن هذا العطاء يشعره بأن الوطن يقف إلى جانبهم في كل لحظة، ويمنحهم القوة لمواصلة العطاء، وما تقدمه وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ليس مجرد دعم، بل رسالة وفاء تعكس اعتزاز الدولة بتضحيات الشهداء، وحرصها على رعاية أسرهم ومساندتهم في مختلف مناحي الحياة.

ويروي رئيس الرقباء سالم القحطاني -أحد منسوبي الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين- مسيرته التي تجاوزت 14 عاماً في خدمة هذه الفئة الغالية، مشيراً إلى أن العلاقة التي تربطهم بذوي الشهداء علاقة أسرية وثيقة.

وأضاف: نتابع أبناء الشهداء منذ طفولتهم، حتى كبروا أمامنا، وبعضهم أصبح اليوم أحد زملاء العمل، والبعض الآخر يؤدي مناسك الحج ضمن هذا البرنامج المستدام، الذي يحظى بمتابعة من القيادة - حفظها الله-.

وتتولى الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين إعداد برامج متنوعة موجهة للمستفيدين، يأتي في مقدمتها تمكينهم من أداء فريضة الحج على نفقة وزارة الداخلية، ليعكس حرص الوزارة على تكريم من قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وكأحد أوجه العناية المستمرة التي توليها لأسر الشهداء والمصابين، وامتدادًا لنهج القيادة الرشيدة - أيدها الله- في رعاية أبناء الوطن الأوفياء، وتأكيدًا على أن من ضحوا بأرواحهم سيبقون دائمًا محل تكريم وتقدير في قلب الوطن وذاكرته.