تابعوا عكاظ على
Google News Account

هنأ سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين وولي العهد، بما تبذله حكومة المملكة كل عام من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كل الظروف والخدمات لأداء مناسك فريضة الحج بسلاسة وأمان ويُسر، سائلًا الله -العلي القدير- أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة في تنظيم أداء هذه الفريضة على الوجه الأكمل، ويجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء.

أخبار ذات صلة
 
حاكم رأس الخيمة وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
حاكم رأس الخيمة وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
المفتي العام للمملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1446هـ
المفتي العام للمملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1446هـ