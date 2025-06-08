هنأ سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين وولي العهد، بما تبذله حكومة المملكة كل عام من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كل الظروف والخدمات لأداء مناسك فريضة الحج بسلاسة وأمان ويُسر، سائلًا الله -العلي القدير- أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة في تنظيم أداء هذه الفريضة على الوجه الأكمل، ويجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء.