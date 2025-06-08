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زارت الوفود الإعلامية الدولية المشاركة في تغطية موسم الحج لهذا العام 1446هـ، مقر مركز القيادة والتحكم في المشاعر المقدسة، للاطلاع على تكامل الجهود الأمنية والتقنية في إدارة موسم الحج، وكان في استقبالهم مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

وتعرفت الوفود خلال الزيارة، على آليات التنسيق تحت مظلة تشغيلية موحدة تجمع الجهات الأمنية والتقنية، المدعومة بأحدث أنظمة المراقبة والتحليل والرصد المباشر، بما يعزز من جاهزية المنظومة الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دعم إدارة الحشود وتفويج الحجاج بكفاءة عالية واستباقية دقيقة.

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يذكر أن غرفة القيادة والسيطرة في المشاعر المقدسة تعمل على التكامل المؤسسي والتقني لخدمة ضيوف الرحمن، لحج آمن وميسر.