رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله - بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1446هـ.

وأشاد وزير العدل بما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات كبيرة بشرية وتقنية لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس العناية المتواصلة التي توليها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وتيسير أداء مناسك الحج على نحو آمن بكل يسر وطمأنينة.

وأكد الدكتور الصمعاني، أن التكامل بين الجهات الحكومية، والجهود الميدانية النوعية، كانت ثماراً لرؤية القيادة الحكيمة ومتابعتها الدقيقة، مشيراً إلى أن وزارة العدل سخرت كل إمكاناتها لضمان سهولة الوصول إلى خدماتها في المشاعر المقدسة.

واختتم وزير العدل تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها وقيادتها الرشيدة.