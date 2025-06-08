هنأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.

وأشاد أمير دولة الكويت باستمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، وهي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.

وقدّر الدور الكبير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.

وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.

كما هنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.

وثمن استمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك.

وقدر ولي عهد دولة الكويت، الدور الكبير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.

وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.