أعلن نائب أمير منطقة مكة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام أمنياً وصحياً وخدمياً، ورفع باسم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونيابة عن كافة العاملين في الحج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحقق من تميز في أداء الخطط التشغيلية التي تزامنت مع الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن، وأسهمت بفضل من الله في أدائهم شعيرة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.وأضاف: «الشكر موصول لزملائي منسوبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولاً، وتنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله، والشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح، وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات».واختتم الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز حديثه مؤكداً على بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام القادم، قائلاً: «نجدد التأكيد أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها، وسوف نبدأ على الفور في التحضير لحج العام القادم، سائلاً المولى عز وجل السداد والتوفيق في القول والعمل».