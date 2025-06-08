رمى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، بيسر وسهولة، وسط الخدمات المتكاملة والمشاعر الإيمانية.

واستهل الحجاج البالغ عددهم 2443 حاجاً وحاجة من أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم بعد زوال الشمس رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة وفي وقت يسير بتوفيق من الله -عز وجل-، ثم بفضل التنظيم لمنطقة الجمرات، حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي والعودة من خلال خطة تفويج معدة مسبقاً.

وأشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن من تسهيلات من خلال المشاريع العملاقة التي شوهدت في الحج، إلى جانب العديد من الخدمات، حتى ينعم ضيوف الرحمن براحة وأمان ويؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.