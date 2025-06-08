حددت وزارة الحج والعمرة يوم (الثلاثاء) موعداً لبدء إصدار تأشيرات العمرة للعام الهجري القادم 1447هـ لمعتمري الخارج على أن يكون يوم الأربعاء موعداً لوصولهم إلى المملكة.

وبينت الوزارة في تقويم موسم العمرة لعام 1447هـ أنه سيتم إيقاف استقبال طلبات تأهيل الوكلاء الخارجيين مع اعتماد وتوثيق عقودهم مع شركات العمرة في الأول من شهر شعبان للعام القادم على أن يكون الأول من شهر شوال آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، والـ15 من الشهر نفسه آخر موعد لدخول المعتمرين، والأول من شهر ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة.

في غضون ذلك أقبلت جموع المتعجلين، أمس، على منشأة الجمرات وتعلقت الأعين بمنظومة متقدمة من كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد الكثافات والتحكم في التدفقات البشرية لحظة بلحظة.

ورمى الحجاج الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق وسط تنظيم متكامل من الجهات المعنية. واتسمت الحركة على جسر الجمرات بالانسيابية، وسلك الرماة مساراتهم في سهولة في طريق الذهاب أو أثناء عودتهم إلى مقار سكناهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع.

ونفذ رجال الأمن خططاً فاعلة لتنظيم الحشود، وخُصصت مسارات متعددة لتوزيع الجموع على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات.