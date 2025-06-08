أشعل العقيد مشعل بن محماس الحارثي منصات التواصل الاجتماعي وتداول مرتادوها 42 بيتاً، تغنّى بها أمام ولي العهد خلال استقباله، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في الديوان الملكي بقصر منى، الجمعة، المهنئين بالعيد، وردد الجمهور بيتاً شعريّاً تطرق فيه بن محماس إلى قضية سورية، وقال فيه:«فزعتك لأهل الشام ما هي رد دينفزعتك للتاريخ تبقى وتخلد»ويأتي البيت الشعري في ظل الجهود الدبلوماسية التي قادها ولي العهد تجاه الأزمة السورية والتي أسفرت عن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في سورية.قصيدة الشاعر مشعل بن محماس «رمز السلام» تضمنت 42 بيتاً شعرياً، تناولت الفخر بالوطن، والجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين التي تمثل اعتزاز كل سعودي، فقد حظيت السعودية بهذا الشرف العظيم؛ الذي يُعد من أعظم المسؤوليات التي تتركز على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، سواء كانوا حجاجاً أو معتمرين أو زائرين.وتناولت قصيدة «رمز السلام» الاعتزاز بالوطن وشبابه وشاباته، واستطاع بن محماس من خلال قصيدته أن يلامس قلوب مستمعيه، وتميز أسلوبه بالبساطة والعفوية، واستخدم مفردات اللغة البسيطة، وركز على الجمالية اللغوية وقوة النص والأسلوب الشعري المتفرد.ومن أبرز ما تضمنته قصيدة «رمز السلام» أبيات شعرية قال فيها العقيد مشعل بن محماس:واللي يهددنا بليث في عرين‏جينا العرين ولا لقينا فيه أحد‏هيباتنا تقصر يدين الطامعين‏وحددونا ما يقترب منها الأسد‏واللي يناظر فالبلاد بنص عين‏لطم عيونه لين جاها بالرمد‏والحين صرنا في عيون الناظرين‏رمز السلام ولا لهم عنّا مصدكما قال:سلمان أخو نورة أمام المسلمينمحدا على الطالة وميراده ورديوقف له العالم وقوف الصاملينويقعّده مولاي لا منه صعدالله يبارك فيه بالنصر المبينخلا العدا للحق تبرك وتهجد